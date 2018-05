Aida Nizar fuori di sen0 a Domenica Live: torna al GF e replica alle accuse

Domenica Live: Aida Nizar rientra nella Casa del Grande Fratello

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello, Aida Nizar è ospite a Domenica Live. Nella puntata di domenica 13 maggio 2018, l’ex gieffina piomba dalla D’Urso e subito si inginocchia a terra per ringraziare il pubblico. Poi, con queste parole, la showgirl fa una precisa richiesta ai presenti in studio: “Vorreste tutti voi che Aida tornasse alla Casa?“. E la risposta è: “Sììì”. Poco dopo, anche la padrona di casa glielo chiede ufficialmente: “Martedì sera vorresti entrare nella Casa?“. E lei sembra accettare: “Se il pubblico vuole, Aida è pronta. Io lavoro per loro, dice la spagnola.

Aida Nizar: a Domenica Live replica alle accuse

Per Aida Nizar l’intervista a Domenica Live è anche un modo per replicare alle tante accuse. L’ex concorrente di GF 2018 smentisce il furto contestatole e precisa di non aver rubato dal supermercato spagnolo mostrato in alcune immagini TV, tanto da aver querelato per questo. “Aida – replica la showgirl 43enne – ruba solo il cuore degli italiani“, ma non quello di Marco Ferri evidentemente, da lei non considerato il suo “Aido”. Quindi, nell’intervista a Canale5, anche condita dalla sorpresa della madre Mariangela e da vari siparietti con la D’Urso, la Nizar replica anche a chi l’accusa di non vincere nessuno dei programmi televisivi a cui prende parte: “Perché mi eliminano sempre? Non sono nata per un reality, sono nata per essere accanto a te“, così dice la donna rubando un po’ la scena alla padrona di casa.

Aida fuori di sen* da Barbara D’Urso

E proposito di Barbara D’Urso, la conduttrice di Canale5 rischia di mostrare le immagini di Aida fuori di sen* a Domenica Live. Il motivo? Ad un certo punto del programma, l’abito nero indossato dal volto del Grande Fratello scende di livello e la presentatrice così nota in diretta tv: “Hai un capezzolo fuori“. Tutto vero.