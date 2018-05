Aida Nizar news: la concorrente del Grande Fratello potrebbe lavorare nella tv italiana

Dopo la partecipazione al Grande Fratello 15, Aida Nizar resta in Italia. La spumeggiante spagnola ha deciso di farsi strada nel mondo della televisione italiana, dove ha ricevuto già numerose proposte lavorative. Qui Aida potrebbe mettere a frutto la sua esperienza in Spagna, dove ha lavorato come giornalista, inviata e conduttrice dopo la laurea in Scienze della Comunicazione. “Ho tantissime possibilità di lavorare qui. La prima ad avermi chiesto di lavorare al suo fianco è stata Barbara d’Urso. E anche Cristiano Malgioglio, per me Dudu, mi vorrebbe nel video clip della sua nuova canzone“, ha spiegato la madrilena al settimanale Mio. Per il momento, dunque, i dettagli sono ancora da definire (si parla pure di una probabile partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip), ma una cosa è certa: Aida vuole restare nel nostro paese.

Le parole di Aida Nizar sull’Italia

“Aida è nata per l’Italia e ha riempito il cuore degli italiani. Io sono una fenice che risorge sempre dalle sue ceneri. Nel vostro Paese mi piacerebbe essere una Iena per aiutare gli altri, un’inviata e una conduttrice che parla dei problemi delle persone. Aida ha una carica e un modo di esprimere la vita che non hanno in molti”, ha sottolineato la Nizar. E chissà che nel Belpaese Aida Nizar non trovi anche l’amore…

Aida Nizar è single da tre anni

Aida Nizar è al momento sola: non ha da tre anni un compagno. “Io sono single perché voglio esserlo: sono innamoratissima di me stessa, non ho bisogno di nessuno. Non cerco un uomo, quando Dio vorrà io sarò pronta, però adesso sono concentrata sul mio lavoro”, ha chiarito l’ex gieffina.