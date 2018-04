Aida Nizar: la storia della penna che ha sempre in mano

Perché Aida Nizar ha sempre una penna in mano? La domanda che impazza sul web

Il ciclone Aida Nizar ha fatto ieri sera il suo ingresso al Grande Fratello e, tra un exploit e l’altro, il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notare una cosa: la penna che ha sempre in mano. Perché Aida Nazar ha una penna in mano? A cosa le servirà? Come mai se l’è portata con sé al GF? Queste e tante altre domande simili si sono fatti ieri sera i telespettatori senza, tuttavia, ricevere alcuna risposta. Dopo un’attenta ricerca sul web, tuttavia, quello che abbiamo scoperto è che si tratterebbe di un accessorio che sempre ha contraddistinto Aida. In Spagna, infatti, lei stessa è più volte apparsa in TV portando con sé la sua penna.

Aida Nizar al GF 15: tutto quello che sappiamo sulla sua penna

Il pubblico spagnolo che ha conosciuto Aida Nizar al Gran Hermano si è già interrogato sulla questione. La penna di Aida ha suscitato così tanta curiosità che, in alcuni forum e siti, molti si sono detti interessati a volerla acquistare. Si tratta per lo più di appassionati che, stando a quanto riportato in alcuni post, sarebbero riusciti addirittura ad individuare il modello preciso della penna. Si tratterebbe, nello specifico, di una Montblanc, diventata ormai un elemento distintivo dell’esuberante Aida. Chissà se in questa edizione del Grande Fratello 15 rivelerà mai i motivi che stanno realmente dietro a questa sua scelta.

Grande Fratello 15: lo scontro tra Aida Nizar e Cristiano Malgioglio

La scorsa settimana l’incontro – scontro tra Cristiano Malgioglio e Aida Nizar tanto aveva divertito il pubblico. Ieri sera, inoltre, i due hanno regalato ai telespettatori altri momenti di intrattenimento esilaranti e i loro batti becchi, viste le premesse, sembrano destinati a fare ancora tanto scalpore. Tra Cristiano Malgioglio e Aida Nizar chi avrà la meglio? Questo, probabilmente, lo scopriremo presto.