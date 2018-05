Aida Nizar si è sentita male dopo la puntata del Grande Fratello

Grande Fratello, cosa è successo ad Aida Nizar? Malore dopo la terza puntata condotta da Barbara d’Urso

Si fa sempre più difficile il percorso di Aida Nizar al Grande Fratello. Dopo la terza puntata condotta da Barbara d’Urso, la spagnola ha accusato un malore. La donna è scappata in bagno a vomitare: è già la seconda volta che succede e, come spiegato in diretta, è la conseguenza di un’operazione alla quale Aida si è sottoposta qualche tempo fa. Ma a influenzare sullo stato di salute della Nizar è sicuramente anche lo stress che sta subendo in queste settimane e culminato ieri sera, quando è stata messa in nomination dalla produzione del reality show per via delle frasi dette allo squalificato Baye Dame.

Veronica vuole aiutare Aida Nizar ma lei si rifiuta

Nel corso della nottata Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo, è stata la prima ad accorgersi del malore di Aida. Quando la Nizar si è chiusa in bagno, Veronica ha provato ad aiutarla, offrendole dell’acqua. Ma la spagnola ha rifiutato l’aiuto della Satti e non le ha aperto la porta. Veronica, dunque, ha chiamato Alberto Mezzetti che è subito accorso per accertarsi dello stato di salute dell’amica. Appena ha sentito la voce di Tarzan Aida ha aperto la porta e lo stesso ha fatto pochi minuti dopo con Simone Coccia. La Nizar, dunque, si fida solo ed esclusivamente di Alberto e Simone, gli unici ragazzi che stanno cercando di sostenerla in questo momento difficile.

Aida Nizar sta male e pensa al ritiro dal Grande Fratello

L’avventura all’interno della Casa del Grande Fratello si sta complicando sempre più per Aida Nizar. Tanto che la spagnola ha confidato di essere pronta a ritirarsi, nonostante la sua indole da guerriera. Riuscirà ad andare avanti?