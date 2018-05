Aida Nizar lascia il Grande Fratello? La confessione a Lucia Bramieri

Grande Fratello: Aida Nizar vuole lasciare la Casa? La confessione a Lucia Bramieri

Oggi durante il day time i telespettatori hanno potuto vedere un lato inedito della personalità di Aida Nizar. Al Grande Fratello, infatti, la concorrente si è sempre mostrata forte e combattiva ma i continui scontri e le sempre più frequenti discussioni nella Casa l’hanno adesso stancata, tanto da spingerla a cercare di trovare conforto in Lucia Bramieri. Le parole di incoraggiamento di quest’ultima, tuttavia, a poco sono servite. Aida Nizar, difatti, ha affermato ad un certo punto di essere pronta a lasciare il Grande Fratello se le cose non dovessero migliorare.

Aida Nizar scoraggiata al Grande Fratello: “Se io ora me ne vado?”

Riuscendo a stento a trattenere le lacrime Aida Nizar ha confessato di non stare vivendo più serenamente la sua esperienza al Grande Fratello. Le continue provocazioni degli altri concorrenti hanno spento il suo entusiasmo e la cosa, oggi, la fa stare davvero male. Il suo malessere è così forte che, parlando con Lucia Bramieri, Aida ha confessato a quest’ultima: “Cosa pensi tu se io ora me ne vado?”. Una frase che, di fatto, ha un po’ spiazzato la Bramieri che, ad onor del vero, ha subito cercato di far cambiare idea alla spagnola.

Aida Nizar in nomination: la punizione del Grande Fratello a lei e a Luigi Favoloso

Per gli atteggiamenti provocatori e per aver usato delle frasi contrarie allo spirito del gioco, Luigi Favoloso e Aida Nizar sono stati puniti lunedì sera. I due concorrenti del GF, infatti, sono stati messi in nomination dal Grande Fratello che, in questo modo, ha lasciato al pubblico la possibilità di scegliere chi far restare o andar via dalla Casa prima della fine dei giochi. Ad oggi, tuttavia, Aida Nizar sembra godere dell’appoggio del pubblico. Sarà Luigi Favoloso allora il prossimo eliminato? Questo non possiamo saperlo con certezza anche perché si sa, fino alla fine, le cose possono cambiare.