Aida Nizar: “Alberto il più cattivo, ecco chi deve vincere il Grande Fratello”

Aida Nizar intervista a Spy: cosa ha detto su Alberto, Favoloso, Angelo e le altre coppie del Grande Fratello

Aida Nizar è tornata a parlare del Grande Fratello. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Spy, la spagnola ha avuto da ridire sulla maggior parte dei concorrenti del reality show. Aida non ha risparmiato nessuno, neppure il suo compagno di avventura Alberto Mezzetti. Un compagno che alla fine si è dimostrato altro, tanto che la Nizar lo ha letteralmente definito “un cagnolino”. “Alberto è il più cattivo. È un cagnolino come Marco Ferri. Curava solo i suoi capelli, poi, il resto della doccia per lui è un optional“, ha assicurato l’ex gieffina. Parole dure anche per Luigi Mario Favoloso, il fidanzato di Nina Moric che è stato squalificato dalla produzione: “È veramente cattivo. È una persona che non sa parlare con le donne. È uscito! Giustizia è fatta!”.

Chi merita di vincere il Grande Fratello secondo Aida Nizar

Chi merita dunque di vincere il GF 15? Per Aida Nizar non ci sono dubbi: il vincitore è Angelo Sanzio, il Ken italiano. “Lui non si è coalizzato con gli altri contro di me. Lui è molto gentile e perbene e mi auguro che vinca. Non ha il mio coraggio ma è affascinante”, ha sentenziato Aida. Che non ha poi risparmiato una frecciatina alle coppie nate in questa edizione del programma, ovvero Filippo e Lucia e Alessia e Matteo. “Si baciano in continuazione…Ma non mi pare agiscano usando la testa”, ha asserito la donna. Aida è poi sicura di una cosa: “Gli italiani non hanno voluto farmi rimanere in una casa così cattiva e piena di serpenti”.