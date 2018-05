Aida Nizar ha rifiutato due GF prima di quello italiano: ecco perché

Grande Fratello, Aida Nizar si svela: due GF rifiutati prima di quello in Italia, il motivo

Le avversità con gli altri concorrenti sono ormai superate per Aida Nizar. La concorrente spagnola di questo Grande Fratello sta cercando di instaurare un rapporto civile con tutti gli inquilini della Casa. Dopo una prima settimana a dir poco burrascosa, per la donna è arrivato il momento di godersi a pieno la sua avventura. I vari gieffini stanno cercando di conoscere e comprendere più a fondo l’esuberante Nizar. Quest’ultima sta iniziando a raccontare qualcosa di più di sé, cercando anche di mostrare la persona che è realmente. Nel corso di un confronto con Matteo Gentili, la donna ha confessato di aver ricevuto due interessantissime proposte da parte di due emittenti straniere.

Aida Nizar ha detto no al GF di Londra e Canada e ha accettato l’italiano: ecco perché

Aida Nizar ha rivelato agli altri concorrenti del GF 15 condotto da Barbara d’Urso di essere stata chiamata per prendere parte al Grande Fratello di Londra e a quello del Canada. In ogni caso, la donna ha preferito rifiutare entrambe le proposte per un preciso motivo. La spagnola ha rivelato di aver accettato solo quello italiano perché quello di farsi conoscere in Italia è stato sempre un suo grande desiderio. Guardando al futuro, la simpatica spagnola è convinta che potrà continuare a lavorare in tv solo in Italia e non certo in Inghilterra o America. La concorrente del reality-show ha infatti svelato che una personalità come la sua può interessare molto ai telespettatori italiani e non ad altri.

GF 15, Aida Nizar spera di lavorare per la televisione italiana: la rivelazione della spagnola

Aida è convinta che i suoi modi di fare sia molto più vicini agli italiani e non agli inglesi o americani. Questo è il principale motivo per cui ha accettato di partecipare solo al GF italiano. Per il momento pare anche che il suo intuito stia avendo ragione. I telespettatori sembra stiano adorando la simpatica ed esuberante Nizar.