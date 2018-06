Aida Nizar contro i concorrenti del Grande Fratello dopo la finale

Aida Nizar si schiera di nuovo contro gli altri concorrenti del Grande Fratello

Aida Nizar di nuovo contro i concorrenti del Grande Fratello dopo la finale. A dichiararlo è Angelo Sanzio, il quale ha condiviso lo screen di una conversazione su Instagram. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino ha pubblicato sulle Storie l’immagine che mostra l’abbandono di Aida nel gruppo di cui fanno parte tutti i concorrenti. Angelo ha messo in evidenza proprio la scritta che riguarda l’abbandono della Nizar. Ma cosa ha spinto la spagnola a prendere questa decisione? Probabilmente dopo la finale, andata in onda il 4 giugno, Aida non vuole avere più niente a che fare con il resto del gruppo. Sappiamo bene che l’ex gieffina spagnola ha portato in Casa diversi scompigli. Molti sono stati litigi che l’hanno vista protagonista contro gli altri concorrenti. Dopo la squalifica di Baye Dame, Aida è stata eliminata attraverso il televoto del pubblico. Nonostante ciò, la Nizar continua a proclamare la sua vittoria, in quanto è riuscita a entrare nel cuore degli italiani.

Grande Fratello, Aida Nizar si allontana dal gruppo dei concorrenti

Aida si sente la vera vincitrice di questa edizione del Grande Fratello. Ora, però, ha scelto di non condividere più il gruppo con gli altri suoi compagni di avventura. Sullo screenshot, Angelo ha scritto: “Sei tremenda Love”. Inoltre, sull’immagine è stato anche messo il tag del profilo di Aida, proprio per rendere certo il suo abbandono agli occhi di tutti. Sulla chat è possibile leggere qualche messaggio scritto da Patrizia Bonetti, che fa subito notare ai compagni il gesto della Nizar, con una grande risata. Subito dopo anche Mariana Falace ha detto la sua: “Non ho parole!”. Al momento non sappiamo il motivo per cui Aida ha scelto di abbandonare il gruppo che condivideva con gli altri concorrenti.

Aida Nizar abbandona il gruppo condiviso con gli altri concorrenti

Sicuramente sappiamo che Aida non va d’accordo con nessuno dei suoi compagni di avventura, fatta eccezione per Angelo, che non le è mai andato contro. Anche Luigi Favoloso sembrerebbe essere riuscito a chiarire tutti i problemi con la Nizar. Per quanto riguarda il resto del gruppo, sicuramente non ci possiamo aspettare che diventino tutti amici di Aida. A ogni eliminazione, la Nizar ha sempre detto la sua, come ad esempio ieri con l’arrivo in studio di Simone Coccia.