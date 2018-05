Aida Nizar, il brutto gesto dei concorrenti al GF: interviene Mariana

Grande Fratello 2018: il gesto dei concorrenti contro Aida Nizar

I concorrenti del Grande Fratello 2018 non riescono proprio ad avere un buon rapporto con Aida Nizar. La spagnola continua a viversi in disparte la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Dopo la sgridata di Barbara d’Urso in diretta nazionale, gli inquilini del reality-show di Canale 5 hanno placato gli animi, senza però smettere di parlare male dell’ultima arrivata. Anche Alberto ha preso le distanze dalla Nizar, cambiando notevolmente opinione su quella che sembrava essere sua amica. L’ultimo gesto dei ragazzi nei confronti della donna è tornato a creare non poco scompiglio tra le quattro mura di Cinecittà. Delle urla proveniente da fuori la Casa hanno catturato l’attenzione degli inquilini che si trovavano in giardino.

GF 15, Aida Nizar: urla a favore della spagnola, la reazione dei concorrenti

Alcuni fan del GF 15 sono andati fuori la Casa per urlare: “Aida l’Italia ti ama!” Per non far ascoltare determinate parole di supporto alla diretta interessata, alcuni concorrenti hanno richiesto un po’ di musica. Il Grande Fratello li ha immediatamente accontentati e loro, di tutta risposta, hanno gridato: “Falsa!” La Nizar ha chiesto a Mariana per quale motivo i loro coinquilini stessero urlando in giardino. La giovanissima ragazza ha raccontato il tutto alla spagnola, facendo innervosire tutti gli altri. Luigi Favoloso e gli altri hanno detto alla Falace che avrebbe potuto evitare di svelare ad Aida cosa era accaduto. La bionda non ha compreso il motivo per cui si siano scagliati contro di lei, dichiarando anche di non credere di aver fatto qualcosa di sbagliato.

Mariana Falace vicina ad Aida Nizar: gieffini arrabbiati

Mariana ha avuto una discussione con il resto dei concorrenti per aver riportato ad Aida ciò che era successo in giardino. Alla fine, la Falace ha raggiunto la spagnola per poterle parlare e confrontarsi. A quanto pare, la bellissima bionda pare anche essersi lasciata andare ad un pianto di sfogo. Senza dubbio, la giovanissima ci è rimasta davvero molto male per ciò che le è stato detto da tutti gli altri. Che stia per nascere un’amicizia inaspettata?!?!