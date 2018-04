Grande Fratello, la lite tra Aida Nizar e Baya Damme degenera: i concorrenti arrivano quasi alle mani

Momenti di alta tensione nella Casa del Grande Fratello 15: Aida Nizar e Baya Damme hanno pesantemente litigato e lo scontro tra i due è stato talmente acceso da sfiorare la rissa. Faccia a faccia, infatti, i due concorrenti del GF sono passati dalle parole ai fatti così, per evitare che la situazione degenerasse, sono dovuti intervenire gli altri inquilini a dividerli. Il motivo? un dessert! Aida infatti avrebbe preso prepotentemente la sua porzione di dolce senza aspettare gli altri e questo, di fatto, ha mandato su tutte le furie Baye. Quest’ultimo, infatti, l’ha subito seguita in camera da letto e, con la forza, avrebbe sottratto il tiramisù rubato dalla Nizar.

Aida Nizar e Baya Damme litigano al GF: lo scontro tra i due e l’intervento degli altri coinquilini

“Sei una gran cafona e maleducata!” ha urlato più volte Baya Damme ad Aida. L’atteggiamento di quest’ultima, poi, ha così infastidito Baye da farlo andare in bestia in cucina. Il ragazzo, infatti, si è piazzato più volte prepotentemente di fronte alla spagnola, urlando contro di lei senza inibizioni. A questo punto i ragazzi e le ragazze della Casa si sono piazzati in mezzo ai litiganti e alcuni hanno pure tirato via il romano, proprio per evitare che lui o Aida arrivassero ad alzare le mani. L’intervento degli inquilini del Grande Fratello, tuttavia, a poco è servito, tant’è che Baya Damme a continuato a inveire contro la Nizar senza sosta.

Aida Nizar e Baya Damme litigano: lei lo accusa di essere troppo aggressivo ma i concorrenti stanno dalla parte del ragazzo

Impassibile e senza paura Aida ha affrontato Baya Damme senza colpo ferire. La spagnola, inoltre, ha anche accusato il ragazzo di essere stato violento e troppo aggressivo con lei. Gli altri coinquilini però hanno subito preso le difese di Baya Damme. “Non fare il suo gioco” hanno infatti più volte ripetuto al loro compagno.