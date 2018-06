Aida Nizar, bagno nella fontana di Trevi: arriva la polizia

Grande Fratello, Aida Nizar a Roma: il bagno nella fontana di Trevi e la multa

Aida Nizar di nuovo al centro dell’attenzione. Questa volta, la nota spagnola ed ex concorrente del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso l’ha combinata grossa. Nonostante sia uscita dal reality-show di Canale 5 da ormai diverse settimane, la donna continua a far parlare di sé. Al momento, la gieffina si trova a Roma e, come tutti i turisti che si trovano nella capitale italiana, si è ritagliata un po’ di tempo per poter visitare la grande città e tutti i suoi più importanti monumenti. Lo scorso pomeriggio, la Nizar si è recata alla famosissima fontana di Trevi e quello che ha fatto resterà senza dubbio nella storia. Prima di lei, solo la grande Anita Ekberg ci provò durante le riprese del film La Dolce Vita di Fellini.

Aida Nizar dopo il Grande Fratello: bagno nella fontana di Trevi, multa per la spagnola

Aida Nizar ha sorpreso tutti i suoi fan facendo il bagno nella fontana di Trevi a Roma. La spagnola non ha perso un attimo e in pochi minuti si è immersa nell’acqua di uno dei più storici e bei monumenti della capitale. L’ex del GF 15 ha fatto sapere ai presenti di adorare la propria vita, invitando tutti a fare lo stesso con sé stessi. Come ultima cosa, prima dell’arrivo della Polizia Municipale, la donna ha ricordato che Lunedì 4 Giugno ci sarà l’ultima puntata del reality di Barbara d’Urso. Ovviamente, l’intervento nelle forse dell’ordine è stato immediato.

GF 15, Aida Nizar multata a Roma: bagno nella fontata di Trevi

Dopo il bagno nella fontana, Aida è stata multata dalla polizia locale. A far sapere il tutto è stata la presentatrice dl Grande Fratello. La d’Urso ha infatti pubblicato il video della Nizar, accompagnandolo con una chiara e semplicissima frase: “Aida nella fontana di Trevi! È pazza!!!! Giustamente è stata multata!!” Insomma, una cosa è cera: Aida sa come far parlare sempre di sé anche in Italia.