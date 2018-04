Aida Nizar e l’agenda privata: cosa c’è scritto e perché ce l’ha con sé al GF

Aida Nizar, tutto sull’agenda della concorrente del Grande Fratello 15: cosa c’è scritto e perché ce l’ha?

Aida Nizar è entrata da meno di una settimana nella Casa del Grande Fratello ma si è già conquistata il titolo di protagonista indiscussa di questa edizione. I suoi modi di fare e la sua esuberanza hanno conquistato fin da subito il pubblico che oggi, dopo gli scontri di questi giorni, sta continuando a difendere la spagnola a spada tratta sui social. Chi la segue, però, non ha potuto fare a meno di notare una cosa. Aida, oltre alla sua inseparabile penna, ha portato con sé al GF 15 un’agenda. Perché ce l’ha con sé? E cosa ci scrive dentro? Quello che abbiamo scoperto è che pare che si tratti di un’agenda che lei ha potuto portare nella Casa perché ci sono scritte frasi in italiano. Modi di dire, parole che Aida non conoscere e vocaboli che nel corso della sua esperienza all’interno del reality può appuntarsi.

Aida Nizar furiosa con Luigi Favoloso: il fidanzato di Nina Moric le ruba la sua preziosa agenda e lei perde le staffe

Il modo in cui i concorrenti del GF stanno trattando Aida in questi giorni non sta piacendo per niente al pubblico da casa. Al centro delle critiche, nelle ultime ore, c’è anche finito Luigi Favoloso. Il fidanzato di Nina Moric, infatti, pare aver rubato e nascosto l’agenda della Nizar, mettendo molto in difficoltà quest’ultima. I fan del programma hanno trovato tutto questo un gesto di cattivo gusto, l’ennesimo attacco ad Aida che, in questi giorni, è già stata presa di mira in altre occasioni. Molti adesso stanno anche affermando di volere Favoloso fuori dalla Casa insieme a Baye Dame (che dopo la lite con la Nizar non è molto ben visto dai telespettatori). Il Grande Fratello accoglierà questa richiesta?

Aida Nizar: la storia della penna che ha sempre con sé

Un altro accessorio che Aida Nizar ha portato con sé al Grande Fratello è la sua penna. Dei motivi che starebbero dietro a questa scelta ne abbiamo già parlato ampiamente nei scorsi giorni (clicca qui per saperne di più). Sia la penna che l’agenda, anche al GF 15, sono diventati dei segni distintivi del suo personaggio.