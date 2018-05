After film, news ufficiale da Anna Todd: ecco chi saranno Hardin e Tessa

After film news ufficiale da Anna Todd: Hardin e Tessa saranno gli attori Hero Fiennes-Tiffin e Julia Goldani Telles After film news ufficiale da Anna Todd: Hardin e Tessa saranno gli attori Hero Fiennes-Tiffin e Julia Goldani Telles

Dopo anni di indiscrezioni e mesi di provini sono stati finalmente scelti gli attori per After, il film tratto dal popolare libro di Anna Todd. È stata proprio la scrittrice texana ad annunciare i nomi degli interpreti di Hardin e Tessa, i protagonisti della storia. Due nomi che in pochi si aspettavano ma che, a quanto pare, hanno convinto la stessa Todd, gli sceneggiatori e tutta la produzione del film. Hardin Scott sarà interpretato da Hero Fiennes-Tiffin mentre Tessa avrà il dolce volto di Julia Goldani Telles. E Daniel Sharman e Indiana Evans, da sempre designati come attori ufficiali? A quanto pare il primo è stato scartato per via dell’età visto che ha 31 anni mentre Hardin è un ragazzo ventenne. Di Indiana non si hanno notizie certe: da qualche anno l’interprete australiana è uscita dal mondo della recitazione.

After film: tutte le ultime news da Anna Todd

A proposito della scelta di Hero Fiennes-Tiffin, Anna Todd ha spiegato su Twitter: “Forse inizialmente non tutti capiranno, ma una volta che lo vedranno recitare cambieranno idea”. La scrittrice è molto contenta pure della scelta di Julia Goldani Telles e ha rivelato di aver pianto quando ha visto la giovane recitare accanto a Hero. Ergo, i due attori scelti per interpretare Hardin e Tessa sono i migliori a detta della Todd. La loro chimica è dunque unica, come sperato da Anna. Scelti Hardin e Tessa, l’autrice di After e la produzione stanno ora cercando gli altri attori per il film. Le riprese inizieranno all’inizio dell’estate mentre la Paramount Pictures ha ceduto i diritti dell’opera letteraria alla Cinelou Films. Proprio a causa del cambio ci sono stati ulteriori ritardi: è stata riscritta la sceneggiatura e sono stati fatti nuovi provini.

Hardin Scott: chi è l’attore Hero Fiennes-Tiffin

Hero Fiennes-Tiffin, l’attore scelto per la parte di Hardin in After, è un giovane attore classe 1997. Ha quasi 21 anni ed è inglese. È figlio e nipote d’arte: i suoi genitori sono i registi George Tiffin e Martha Fiennes, mentre suo zio è il più noto attore Ralph Fiennes, conosciuto ai più per il ruolo di Voldemort nella saga cinematografica di Harry Potter. Anche Hero ha avuto la possibilità di recitare accanto a Daniel Radcliffe ed Emma Watson: ha indossato i panni del piccolo Tom Riddle nel film Harry Potter e il Principe mezzosangue. Dopo Harry Potter ha partecipato ad altri due film ma è in cerca della sua grande occasione ad Hollywood.

Tessa Young: chi è l’attrice Julia Goldani Telles

Julia Goldani Telles, l’attrice scelta per la parte di Tessa Young, ha 23 anni ed è americana. Oltre a recitare è anche una ballerina professionista. Julia è nata e cresciuta in California da madre brasiliana e padre messicano. È conosciuta in tv per due ruoli: quello di Whitney Solloway nella serie tv The Affaire e quello di Sasha Torres nel comedy-drama Bunheads. Ha inoltre recitato in The Carrie Diaries, Blue Bloods e più recentemente nell’ultima serie di Una mamma per amica, dove ha indossato i panni di Sandee Martin, l’editrice pronta ad offrire un posto di lavoro alla protagonista Rory.